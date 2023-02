Allier gratuité et qualité des transports en commun, c'est possible assure la métropole de Montpellier

La gratuité des transports pour tous les habitants de la métropole de Montpellier le 21 décembre 2023, ça a été adopté en conseil métropolitain à une très large majorité.

Mais une question a été soulevée par l'opposition : la métropole de Montpellier mettrait-elle la charrue avant les bœufs ?

Alenka Doulain conseillère municipale de l'opposition, du groupe politique Montpellier Union Populaire Ecologique et Sociale (la NUPES locale) déplore la qualité des transports en commun. Elle estime que la priorité devrait être de l'améliorer avant de mettre en place la gratuité.

"L'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour que les personnes qui sont aujourd'hui coincées dans les bouchons puissent prendre les transports en commun. Il y a toute une partie de notre territoire où la qualité de service n'est pas au rendez vous et donc pour nous, le risque d'une gratuité, c'est que des sacrifices soient fait sur la qualité de service. Que ce soit sur la fréquence ou l'amplitude horaire."

L'un n'empêche pas l'autre. On peut améliorer l'offre de transports tout en mettant en place la gratuité défend Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole. "Nous investissons pour mettre des tramways supplémentaires, notamment avec la construction de la cinquième ligne de tramway. Et nous faisons des voies réservées aux bus pour leur permettre d'aller plus vite et donc d'être plus efficaces. Au mois de septembre, nous aurons 5 bus supplémentaires sur la ligne 15 qui fait la connexion entre la ligne 2 à Aiguelongue, la ligne 1 à Saint-Éloi et la ligne 3 aux Tonnelles. Donc on va augmenter l'offre. Et puis nous allons développer les bustram ."

Faire face à l'afflux de voyageurs

Celles et ceux qui prennent le tramway tous les jours le savent : les rames sont souvent remplies. Ce qui risque d'être encore plus le cas avec la mise en place de la gratuité. Alors comment faire face à l'augmentation de la fréquentation du tram avec la gratuité ?

77 rames vont être achetées. Elles seront notamment utilisées pour la ligne 5, pour remplacer les ancienne rames de la ligne 1. Et 7 à 8 rames seront utilisées pour faire face à l'afflux de voyageurs explique Michaël Delafosse, maire et président de la métropole de Montpellier. "Ce sera réparti sur les quatre lignes. C'est la Tam qui le dira." Sachant qu'il devrait y avoir moins de voyageurs sur la ligne 1 puisque la ligne 5 passera en centre-ville et desservira certains arrêts de la 1. Notamment Saint-Eloi, Stade Philippidès, Boutonnet et Albert Ier.

La gratuité des transports et le développement des bus, tram et pistes cyclables c'est une nécessité "pour répondre au défi du siècle, celui de la réduction de nos émissions de CO2" rappelle Michaël Delafosse.

La métropole va aussi former des conducteurs pour faire face à la difficulté d'en recruter.

