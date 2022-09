Allier : la RCEA devient l'autoroute A79 et ouvrira fin octobre

La RCEA se transforme et devient l'autoroute A79. Une 2 fois 2 voies beaucoup plus sécurisée pour les automobilistes. Ils ont pu s'y rendre à pied ce dimanche 11 septembre, à l'occasion de la journée portes ouvertes à Toulon-sur-Allier.

Vous ne l'appellerez bientôt plus RCEA... mais A79. Cette voie maudite de 88 kilomètres, tristement appelée "la route de la mort", relie Digoin (Saône-et-Loire) à Montmarault (Allier). Bonne nouvelle pour les automobilistes : la RCEA passera en 2x2 voies, avec l'installation de glissières de sécurité entre les voies. Le chantier, débuté il y a presque un an, est opéré par la société Aliaé (Autoroute de Liaison Atlantique Europe), pour un coût total de 600 millions d'euros.

Cette nouvelle route sera accessible à tous fin octobre. En attendant, elle était ouverte aux riverains ce dimanche 11 septembre, entre Toulon-sur-Allier et Chemilly, pour faire découvrir les étapes du chantier et sensibiliser à la sécurité routière.

C'est sans doute la première fois que je marche à pied sur une autoroute ! - Nicole, retraitée

C'est une scène presque rare. Beaucoup de curieux se promènent à pied, à vélo, ou à trottinette sur cette portion d'autoroute de huit kilomètres. Parmi eux, Nicole, venues avec ses amis. "C'est sans doute la première fois que je marche à pied sur une autoroute !", s'exclame la retraitée. "Je pense qu'elle était vraiment nécessaire, parce que la précédente était la plus meurtrière de France. Le seul truc que je regrette, c'est qu'elle devienne payante."

Les riverains pouvaient aussi faire de la rosalie sur l'autoroute ! © Radio France - Emma Saulzet

Jacques aussi regrette que ce ne soit plus gratuit. Pourtant, cette autoroute est bien pratique pour cet habitant de Moulins. "Je la prenais le moins possible. Si on allait en Saône-et-Loire, on passait par les petites routes, qui étaient beaucoup plus sécuritaires. Maintenant que c'est aménagé en 2 fois 2 voies, bien-sûr qu'on va l'emprunter !"

Maintenant que c'est aménagé en 2 fois 2 voies, bien-sûr qu'on va l'emprunter ! - Jacques, un riverain

Bonne nouvelle aussi pour Richard, qui se promène à quelques mètres avec sa famille. "C'est vraiment un bien pour la ville de Moulins et ses alentours. Pour le touristique, c'est un plus. L'ancienne route RCEA était vraiment le point noir de la région. Je pense que ça va fluidifier. C'est que du bonus !" Richard emprunte la RCEA tous les jours pour le travail. En attendant son ouverture prochaine, il en profite pour la découvrir à vélo avec ses enfants.

Les panneaux sont toujours barrés de noir, avant la mise en service début octobre © Radio France - Emma Saulzet

Nouveau système : le "péage à flux libre"

Autre grande nouveauté de cette A79 : l'installation du péage à flux libre. "C'est un système où vous n'avez plus de barrières. Vous êtes détectés par des portiques qui vérifient si vous avez un badge ou détecter votre plaque d'immatriculation pour que vous puissiez derrière opérer une transaction de paiement", explique Isabelle Lacharme, directrice opérationnelle chez Aliaé.

"Vous pouvez payer avant, pendant, ou après. Soit par télépéage : vous fixez bien votre badge au pare-brise et il se passera la même chose que lors du système classique, ça se met à bipper. Sinon, il faut renseigner votre plaque d'immatriculation, l'associer à un compte bancaire et le prélèvement se fait à chaque fois que vous passez. Enfin, vous pouvez payer sur notre site internet Aliaé.com"