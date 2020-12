Allier : on roule à nouveau à 90 km/heure sur les routes départementales

Dans l'Allier, ce sont 5284 km de routes départementales qui repassent à 90 km/heure. Une victoire pour le Président du Conseil départemental, Claude Riboulet. Il était très remonté contre les consignes nationales, qu'il jugeait arbitraires.

Le tout premier panneau

Premier axe à repasser à 90 : la départementale 915, sur la commune de la Petite-Marche, à la frontière avec la Creuse. Un panneau y a été installé ce vendredi midi. Il y en aura d'autres dans les jours à venir souligne Claude Riboulet : _"On va mettre les mêmes panneaux sur toutes les routes départementales qui rentrent dans l'Allier, soit un peu plus d'une centaine, et puis des rappels aussi sur les départementales aux intersections avec l_es routes nationales ou les autoroutes, puisque là les nationales restent à 80."

Les opérations d'installation sont prévues sur plusieurs jours. Ce sont les équipes du Conseil départemental qui en sont chargées.

Corriger une incohérence ?

Pour l'élu bourbonnais, qui regrette le manque de concertation avec le terrain, imposer 80 km/heure dans l'Allier n'avait pas de sens :"Cela signifie qu'on a mis les voitures à la même vitesse que les camions. Avant, il y avait 10 km/heure d'écart, ce qui permettait aux voitures de dépasser les poids-lourds."

Autre argument avancé par l'élu : " Quand on a des zones sur lesquelles il faut faire plus attention, la traversée de villages, de hameaux, ou un arrêt de bus, on a des zones à 70. Il y a près de 400 zones à 70 dans l'Allier. 80 / 70, il n'y avait pas de ralentissement significatif. En revanche, 90 / 70, ça incite les automobilistes à être plus prudents."