Allier : un premier tronçon d'autoroute pour la RCEA

Une bonne nouvelle pour notamment tous les automobilistes qui empruntent la RCEA.

Ce jeudi a été inauguré le premier tronçon à deux fois deux voies de la mise en concession autoroutière de la RCEA entre Montmarault et Deux-Chaises dans l'Allier. Quatre kilomètres au total. La route de la mort, comme on la surnomme en raison de sa dangerosité, se sécurise donc. Joël Giraud le secrétaire d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité est venu inauguré l’échangeur de Montmarault.

Quatre kilomètres de tronçon inaugurés

Le reste de la mise en place des deux voies entre Deux Chaises et la Saône et Loire est attendu l'année prochaine. "C'est un vrai soulagement pour nous tous" se félicite Claude Riboulet le président du conseil départemental de l'Allier.