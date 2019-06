Allier: tous les services de l'Etat mobilisés pour des contrôles sur la RCEA

Allier, France

Les gendarmes portaient leur gilet pare-balles malgré la chaleur. Les agents des services de l'Etat portaient eux un gilet jaune indiquant leur fonction. A l'entrée de l'aire de Pierrefite-sur-Loire, les gendarmes dirigent les camions vers les points de contrôle. Des poids-lourds ou bien des camionnettes plus petites (mais beaucoup en surcharge), les contrôles étaient aléatoires.

L'intérêt de cette opération de contrôle de ce mardi est qu'elle est coordonnée. Il y a bien sur les gendarmes, pour vérifier les infractions courantes, les douaniers, les services de la DREAL et de la DIRECCTE pour vérifier que la réglementation est bien respectée (temps de conduite, travail détaché, surpoids, type de marchandises, etc...).

Des surcharges, sur les fourgons

Les plaques d'immatriculation sont françaises, espagnoles, tchèques, polonaises, hongroises, etc... Les conducteurs polonais, biélorusses ou encore lituaniens. Le dialogue se fait dans un mélange de français, d'anglais et d'allemand. Pas toujours évident pour diriger un conducteur qui doit positionner son véhicule au centimètre près sur la plaque permettant de vérifier le poids des essieux.

Gendarmes et fonctionnaires contrôlent les routiers © Radio France - Emmanuel Moreau

C'était d'autant plus utile ce mardi que les surcharges ont été assez nombreuses, en particulier pour les petits camions limités à 3,5 tonnes. Dans ce cas, l'amende est 90 €uros par tranche de 500 kilos, mais surtout, le véhicule est immobilisé (une marge de 10% est tolérée soit 3,85 tonnes) tant qu'une partie du chargement n'a pas été enlevée pour revenir au poids autorisé. Un problème pour plusieurs conducteurs, par exemple un français transportant des radiateurs en fonte et dont le véhicule pesait 4,5 tonnes ou bien un couple qui déménageait et avait trop chargé (de bonne foi) sa camionnette de location.

La mesure du poids en charge, le véhicule sera en surcharge © Radio France - Emmanuel Moreau

17 infractions relevées

Le contrôle s'est déroulé de 10 heures à 13 heures. 192 véhicules ont été contrôlées et 17 infractions relevées, parmi lesquelles deux excès de vitesse dont un supérieur à 40 km/h (avec rétention de permis), dix surcharges de fourgons, un défaut de contrôle technique, un défaut de feuille de route, ou encore une conduite sans repos sur deux semaines.

Contrôle des papiers d'un véhicule © Radio France - Emmanuel Moreau

Ce mardi, le contrôle était ciblé et les moyens déployés importants, avec une quarantaine de personnes réparties sur les deux aires de Pierrefite-sur-Loire, une dans chaque sens de circulation. Mais les contrôles se font tout au long de l'année sur la RCEA. Outre sa dangerosité qui l'a faite surnommer "la route de la mort", la Nationale 79 est un axe de transit pour de nombreuses marchandises, ce qui incite les forces de l'ordre à la plus grande vigilance.