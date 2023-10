Alsace : aller faire son plein d'essence en Allemagne est-il à nouveau avantageux ?

Depuis vendredi plusieurs distributeurs comme Leclerc ou Carrefour ont décidé de vendre leur essence à prix coûtant en France, entraînant machinalement une baisse légère du prix des carburants. Mais ces prix restent très élevés. 1 euro 92 le litre de SP95 E10, 1 euro 94 pour la gasoil. Alors les Alsaciens reprennent pour certains leurs habitudes : ils retournent faire le plein en Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin. Car là-bas, remplir son réservoir coûte parfois (un petit peu) moins cher surtout pour le diesel.

Dans la ville frontalière de Kehl il est en effet déjà facile de trouver la station la moins chère. Il suffit de suivre la file de voiture immatriculées en Alsace et qui font patiemment la queue.

"C'est par rapport au prix que je suis là. C'est beaucoup moins cher que chez nous, je gagne au moins 10 euros sur un plein" explique par exemple Diana, une jeune femme venue de Strasbourg. Dans cette station service, les prix sont effectivement un peu plus bas qu'en France. 1 euro 85 le SP 95 E10 et 1 euro 88 le diesel à ce moment de la journée. Alors l'Allemagne est-elle à nouveau plus intéressante pour faire son plein ?

"En fait cela dépend pour quel carburant. Pour le diesel, on est moins cher côté allemand. Pour l'essence cela reste à peu près le même prix au litre" note Elphège Tignel, responsable communication au centre européen de la consommation basé à Kehl. De façon très concrète, il sera sans doute plus avantageux, en règle générale, d'aller faire votre plein chez un distributeur français qui participe à l'opération prix coûtants. Mais dans tous les autres cas, l'Allemagne restera pour l'instant plus intéressante, même pour l'essence.

Comparer les prix en amont

La nouveauté c'est que comme les prix varient en Allemagne plusieurs fois par jour, et que la différence est faible avec la France, les Alsaciens scrutent les changements de tarifs outre-Rhin sur des applications smartphones dédiées. Histoire d'aller faire le plein au bon moment.

"Je regarde sur fuel flash. Cela me donne le prix de l'essence en Allemagne. Quand je dois y aller, je regarde avant" explique une automobiliste croisée à Kehl.

Le centre européen de la consommation, lui, conseille de consulter fréquemment le site officiel français prix-carburants.gouv.fr et celui de l'ADAC, l'automobile club allemand.