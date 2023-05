Bas-Rhin : de nombreux contrôles des deux roues prévus pour le week-end de l'Ascension

Rien qu'en ce mercredi 17 mai, veille du week-end de l'Ascension, six contrôles routiers ont été effectués par les gendarmes dans le Bas-Rhin. Les militaires promettent de rester très mobilisés dans les jours à venir.

Avec une attention particulière pour les deux roues. Car les motards représentent un public à risque sur les routes selon les gendarmes. Ce mercredi avait déjà lieu un contrôle notamment au col de Saverne. Au menu : la vitesse, mais aussi la présence des équipements obligatoires.

"On va contrôler le matériel obligatoire, le casque, les gants, il doit y avoir aussi une chasuble. On va aussi conseiller les motards sur la prévention, avec des bottes, un blouson, un pantalon. On vérifie aussi que les pots sont bien homologués, on demande aussi les papiers" explique le capitaine Eric Lemoine commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin.

"Les deux roues représentent 2% des véhicules qui circulent mais hélas 22% des tués sur la route et 33% des blessés. Donc des chiffres très importants, une exposition aux dangers de la route" appuie le sous préfet de Saverne Benoît Vidon.

Ce mercredi, six contrôles routiers ont donc eu lieu. Une centaine de motards (94) ont été contrôlés. Deux infractions ont été relevées (un pneu lisse et un défaut du A de jeune conducteur). Les gendarmes ont aussi verbalisé une quarantaine d'autres conducteurs de voitures et de camions pour une vingtaine d'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone ou encore le non port de la ceinture.