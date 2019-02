Alsace : autoroute A35, l'enfer des poids lourds

France Bleu vous propose ce jeudi la carte des points noirs de la mobilité. En Alsace, focus sur l'A35 : c'est la croix et la bannière pour parcourir cette autoroute du Nord au Sud et inversement. L'axe est saturé à cause des très nombreux poids-lourds.

Alsace, France

Les autoroutes alsaciennes surchargés et dangereuses ! Le constat ne date pas d'hier mais la situation empire. Entre 160 et 180.000 véhicules traversent chaque jour Strasbourg par l'A35 en semaine, dont 16.500 poids lourds. Le nombre d'accidents est en hausse avec plus d'une dizaine de morts par an sur les autoroutes alsaciennes.

L'écotaxe, un serpent de mer en Alsace

Ces camions traversent l'Alsace pour échapper à la Maut, la taxe poids lourds en Allemagne, mise en place en 2005. Après son instauration, cela a entraîné un report de trafic vers les autoroutes de la région. Pour pallier ce problème, les élus alsaciens sont quasi unanimes, la meilleure serait d'imiter nos voisins allemands en créant également une taxe poids lourds ou une écotaxe.

L'A35 : un axe surchargé, notamment par le trafic poids-lourds. © Radio France - Données Direction des routes Est

Le débat est relancé avec la naissance de la future collectivité européenne d'Alsace, présenté le 27 février en conseil des ministres. Cette entité aura la possibilité de mettre sur pied une telle taxe car elle aura les compétences pour gérer les autoroutes non concédées, et c'est le cas de l'A35. Cette taxe pourrait voir le jour dans la foulée de la création de la collectivité en 2021.

La route, le rail… les transports en général sont une préoccupation majeure pour nos concitoyens où qu’ils se trouvent. Jeudi 28 février, pour contribuer au débat, le réseau francebleu et ses 44 antennes locales se mobilisent pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en matière de mobilité et les solutions à l'étude.