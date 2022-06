Alsace : y aura-t-il une pénurie de bus scolaires à la rentrée ?

Si l'heure est plutôt à la fin d'année scolaire et aux vacances, la Fédération nationale des transports sonne déjà l'alerte pour la rentrée : des milliers d'enfants risquent d'être privés de cars scolaires. En cause, le manque de chauffeurs partout en France : entre 7000 et 8000 postes à pourvoir sur le territoire.

Il manque des chauffeurs en Alsace

Exemple chez Kéolis, l'un des transporteurs scolaires alsaciens. "Pas besoin d'attendre la rentrée : il manque des chauffeurs. On ne sait même pas comment on va pouvoir prendre nos congés cette année", explique Amadir Bouchaid, délégué CFDT chez Kéolis.

Le métier n'est pas attractif selon lui. "Les chauffeurs de cars scolaires travaillent le matin, puis attendent les sorties d'école le soir. Parfois ils travaillent le midi et font des sorties. Mais dans tous les cas, ça ne permet pas de dégager un bon salaire. Il faut un grand changement dans les modes de fonctionnement", réclame-t-il. Les compagnies alsaciennes souffrent aussi de la concurrence allemande, "où les salaires sont beaucoup plus élevés" selon Amadir Bouchaid.

Le manque de chauffeurs se fait même déjà sentir dans certaines communes. Comme à Wissembourg : "On arrive à la fin de l'année et certaines classes ont dû annuler leur sortie scolaire par manque de chauffeurs, ou changer de mode de déplacement, en prenant le train ou en y allant à pied", explique Sandra Fischer-Junck, la maire. Sa commune et d'autres dans le nord de l'Alsace ont déjà été touchées par le problème. 2000 élèves au total s'étaient retrouvés sans bus ou avec des horaires modifiés durant plusieurs jours.

L'objectif est de rendre la profession plus attractive

La région Grand-Est assure de son côté avoir "anticipé le problème" et tente depuis plusieurs mois de recruter des chauffeurs, en travaillant notamment avec les centres de formation. "On a noué un partenariat avec le centre des armées par exemple, pour tenter d'aiguiller des jeunes qui n'auraient finalement par envie de s'orienter vers le métier de militaire, ou pour recruter des militaires à la retraite", illustre Julien Beccherle, le directeur général adjoint en charge des mobilités.

Elle promet également d'augmenter les montants des appels d'offres auprès de son réseau de transporteurs, pour prendre en compte les hausses de coût de l'énergie mais aussi pour pour inciter les entreprises à augmenter les salaires des chauffeurs.

"L'objectif est de rendre la profession plus attractive", poursuit Julien Beccherle en changeant également les journées-type des chauffeurs, pour éviter ces écarts d'horaires. "On va proposer aux chauffeurs de faire plus d'heures, en optimisant nos circuits de ramassage, mais aussi en insérant plus souvent les chauffeurs de cars scolaires dans le trafic urbain."

Le directeur général adjoint ne se prononce pour l'instant pas sur l'éventuel pénurie de chauffeurs à la rentrée car les appels d'offres n'ont pas encore été finalisés. Mais selon lui, la crise du Covid a appris au réseau de transports à travailler "en mode dégradé", pour assurer une continuité de services.