En Charente-Maritime, Alstom dévoile le visage du futur tramway nantais

C'est à Aytré, près de La Rochelle que les 61 nouveaux tramways qui équiperont la métropole nantaise dans les prochains mois ont été fabriqués. Après des mois de réflexion, de création et d'assemblage, la première rame a été présentée en ce début de semaine. Un look sobre, épuré, avec le vert pour couleur dominante. Mais, pas n'importe quel vert, puisque, grâce à un travail autour de différents matériaux, la couleur est plus ou moins vive selon l'intensité du soleil. L'objectif de ce tramway est clair selon Régine Charvet Pello qui a désigné le tramway : " L'objectif est de voir les rames se fondre dans l'environnement, de le rendre utile, pratique. Il est à la fois innovant, mais aussi sobre ce qui lui permettra de traverser les décennies ".

ⓘ Publicité

Les futurs tramways de Nantes ont coûté 217 millions d'euros © Radio France - Dorian Bercheny

Nantes - Alstom, une histoire qui dure

Comme un symbole, c'est déjà Alstom, qui, il y a plus de 40 ans avait équipé la ville nantaise de sa précédente version de tramways. Une suite logique pour Bertrand Affilé, vice-président de l'agglomération de Nantes en charge de la mobilité : "Il y a la proximité et aussi la possibilité de personnaliser. C'était notre souhait. Nous avons sondé les habitants pour penser ensemble le projet tramway et Alstom a su répondre à nos besoins, à cette envie de personnalisation".

Une capacité de 300 voyageurs

En plus d'un design personnalisé, cette nouvelle génération de tramway, grâce à un nouveau moteur, permet de réduire la consommation d'énergie. Un élément important selon Jean-Baptiste Eyméoud, le président d'Alstom France, qui salue notamment la conception d'un nouveau moteur : " Celui-ci permet de consommer 20 % d'énergie en moins. C'est un engagement fort de l'entreprise ". Chaque tramway de 46 mètres de long pourra transporter jusqu'à 300 voyageurs. Pour l'agglomération de Nantes, les 61 nouveaux tramways représentent un investissement de près de 217 millions d'euros.

De nouvelles perspectives pour le site rochelais d'Alstom

En plus de la présentation du tramway nantais, le président d'Alstom France Jean-Baptiste Eyméoud annonce de nouveaux recrutements d'ici la fin de 2024 pour répondre à des demandes grandissantes concernant les tramways, mais aussi la nouvelle génération de TGV : " Nous allons recruter entre 200 et 300 personnes sur le site dans les 18 prochains mois ".