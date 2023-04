Alstom fournira les nouveaux tramways de l’Eurométropole de Strasbourg

Alstom a été choisi par l’Eurométropole de Strasbourg et la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) pour fournir les nouvelles rames de tramways du réseau strasbourgeois. Elles seront conçues et assemblées sur le site d'Aytré dans l'agglomération rochelaise (Charente-Martime). La première commande comprendra 12 rames Citadis, puis 10 rames supplémentaires suivront dans un deuxième temps. D’autres rames pourront être commandées durant les huit années de l’accord-cadre afin de répondre aux besoins de l’offre de transport de l’Eurométropole. Les premières livraisons auront lieu en mars 2025 pour une mise en service prévue fin 2025.

Ces tramways Citadis permettront de réduire la consommation d’énergie d’au moins 20 % par rapport au matériel actuel, grâce à une nouvelle motorisation, une gestion efficace du confort climatique et des éclairages 100 % LED. "Ces tramways sont éco-conçus, recyclables à 95 % et revalorisables à 99 %". Ces nouveaux Citadis permettront également de réduire de 30 % les opérations de maintenance pendant leurs 30 années d’exploitation commerciale.

3000 Citadis vendus par Atstom

Alstom a vendu à ce jour plus de 3.000 tramways de la gamme Citadis à 70 villes dans 20 pays du monde (dont 23 villes en France). Les tramways Citadis ont parcouru plus d’1 milliard de kilomètres et transporté 10 milliards de passagers depuis la mise en service de la première rame en l'an 2000.

Neuf sites d’Alstom participent à la fabrication de ces tramways Citadis :