Alstom pourrait reporter les essais de la nouvelle ligne 1 du métro de Lille

Les travaux d'allongement de la ligne 1 du métro de Lille pourraient être reportés de six mois. Le constructeur Alstom en charge de la fabrication des nouvelles rames automatiques, pourrait être contraint de repousser les essais sur voie à cause d'un problème de logiciel.

Depuis le 26 décembre 2021, tous les dimanches à partir de 14 heures et tous les lundis soir à partir de 18 heures, la société Alstom en charge de la fabrication des nouvelles rames de la ligne 1 du métro, réalise des essais. Des trains de 52 mètre de long, deux fois plus grand que les rames actuelles, entièrement automatiques, destinés à fluidifié le trafic.

Les travaux de la nouvelle ligne 1 retardé de six mois

Selon le Syndicat CGT Alstom, "un retard de 6 mois est à prévoir suite à un souci de logiciel". Dans les faits, c'est le nouveau système, qui permet aux rames de communiquer entre elles, appelé F-500, qui ne fonctionne pas. D'après la CGT du groupe Ilévia, en charge de l'exploitation du métro à Lille, le constructeur est donc contraint d'implanter une version antérieure du logiciel la F-400, pour poursuivre les essais.

Problème, ces deux versions ont des installations différentes. Il faut donc retirer la première pour brancher la seconde. On parle, de kilomètres de câble électrique, et de l'ensemble des boitiers émetteurs et récepteurs présents dans les rames. Le chantier pourrait être long.

Initialement prévu pour 2016, le projet d'allongement de la ligne 1, reste un problème épineux. La société Alstom tout comme la métropole de Lille, qui finance les travaux, n'ont pas souhaité s'exprimer. Pour le moment, la date de mise en circulation reste donc toujours la même. Les nouvelles rames devraient être opérationnelles fin 2023.

Un disjoncteur à l'origine du black out

En parallèles, le métro lillois a été marqué jeudi 27 janvier par une importante panne de courant. Les rames sont restées à l'arrêt durant presque trois heures.

À l'origine du problème, c'est un disjoncteur qui a grillé selon le syndicat CGT du groupe Ilévia. Des travaux de nettoyage à la vapeur ont été effectués non loin de l'onduleur qui apporte le courant dans le métro, et de la condensation s'est écoulée sur le boitier, entrainant une panne de réseau. "Une panne bénigne mais aux lourdes conséquences" regrette Mohammed Farhi, secrétaire générale du syndicat CGT Ilévia.