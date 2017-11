Alstom - Reichshoffen : la région Grand Est commande 21 trains régionaux

Bonne nouvelle pour le site Alstom de Reichshoffen. Vendredi, le conseil régional a décidé à l'unanimité de commander 21 trains régionaux. Un bon coup de pouce pour l'usine menacée de fermeture en 2015.

La région Grand Est vient booster le carnet de commandes du site Alstom de Reichshoffen. 21 trains régionaux y seront produits entre 2018 et 2023. Un investissement de 250 millions d'euros qui fait du bien à une usine qui aurait pu fermer en 2015.

15 trains transfrontaliers

Pour l'instant, il est difficile de dire où est-ce que ces nouveaux trains circuleront précisément. Mais on sait déjà qu'une quinzaine devraient rouler sur les lignes transfrontalières entre l'Alsace, la Lorraine et l'Allemagne. La ligne Intercité Paris-Troyes-Belfort-Mulhouse doit aussi être renforcée.

Une usine qui se transforme

C'est une bonne nouvelle pour le site de Reichshoffen qui a, depuis un an demi, baissé sa production de 60 à 40 trains par an, faute de commandes. L'usine a produit 285 trains depuis 2009 alors qu'elle espérait arriver à 500. Grâce à ces commandes publiques, Reichshoffen parvient à maintenir son activité. Mais ce n'est pas la seule raison. Le site à su diversifier sa production. Désormais il produit aussi bien des trains régionaux que des tramways et rénove les RER de la ligne B, en Ile-de-France. Alors qu'elle ne fabriquait que pour la France, l'usine exporte aujourd'hui 40% de ses produits vers deux gros clients que sont l'Algérie et le Sénégal. D'ailleurs, Jean Rottner, président de la région Grand Est, était jeudi au Maroc pour, qui sait, convaincre de nouveaux clients.