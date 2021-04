Ambert (Puy-de-Dôme) : les boulevards de l’Europe et Henri IV en sens unique, à titre expérimental

Afin de fluidifier le trafic en centre-ville et sécuriser les déplacements de toutes les formes de mobilité, une modification du schéma de circulation va être instaurée à titre expérimental, à 4 reprises pendant le mois d’avril. Au cours des semaines 14, 15, 16 et 17, deux boulevards seront placés en sens unique, du mercredi après-midi jusqu’au jeudi après-midi.

Le jeudi matin, jour de marché hebdomadaire à Ambert, la circulation est significativement plus importante qu’à tout autre moment de la semaine. Un phénomène qui s’accentue en période de vacances scolaires, comme c'est le cas au mois d’avril. La Ville d’Ambert a donc décidé, en concertation avec les services du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, de mettre en place une expérimentation visant à placer les boulevards de l’Europe et Henri IV en sens unique de circulation.

Valables pour les mobilités douces

Concrètement, tous les usagers de la route seront invités à monter le boulevard Henri IV pour atteindre le haut de la ville et à descendre le boulevard de l’Europe en direction du rond-point de la place Georges Courtial. Aux carrefours des rues et places débouchant sur ces deux boulevards, des obligations de tourner à gauche ou à droite seront instaurées (voir le plan du centre-ville ci-dessous).

Ce schéma de circulation doit fluidifier le trafic et permettre à tous les usagers de la route de se déplacer dans le même sens, y compris les mobilités douces qui pourront s’intégrer à la circulation dans de meilleures conditions de sécurité. Ce schéma évitera également les croisements entre véhicules sur le boulevard de l’Europe, croisements qui peuvent être compliqués par les places de stationnement disposées de façon alternée, de part et d’autre de la chaussée.

Expérimentation d'un nouveau plan de circulation à Ambert - © Ville d'Ambert

Stationner dans le bon sens de circulation

Pour la réussite de cette expérimentation, dont l’arrêté municipal précise qu’elle débutera les mercredis 7, 14, 21 et 28 avril à 16 heures pour se terminer les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril à 18 heures, les riverains et commerçants stationnant sur les boulevards de l’Europe et Henri IV, sont invités à se garer de sorte à se trouver dans le bon sens de circulation au moment de quitter leur place de parking.

Par ailleurs, les professionnels qui s’installent sur le marché seront concernés par ces adaptations, à leur arrivée jeudi en tout début de matinée, puis à leur départ à la mi-journée. Un bilan sera dressé à la lumière des observations effectuées sera effectué au terme de cette expérimentation échelonnée sur 4 semaines.