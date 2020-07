Aménagement de l'A480 : le Pont de Catane fermé à la circulation, jusqu'au 18 Septembre

La fermeture du Pont de Catane durant deux mois va permettre le passage de l'A480 à 2 fois 3 voies, sous le pont. Le Smagg, qui gère les transports en commun, va en profiter également pour moderniser la ligne de tram C.

Une fermeture nécessaire donc, mais qui va impacter la vie des habitants de Grenoble, Fontaine, Seyssins, Seyssinet-Pariset, en modifiant leurs habitudes de circulation, avec des temps de trajet parfois plus longs.

Actuellement, 100 000 véhicules circulent sur l'A480 chaque jour

Il faut savoir que les travaux pour l’élargissement de l'480 qui ont débuté en 2019, ont été retardés à cause du Covid. Ils sont prévus pour durer jusqu'en 2023. Actuellement, 100 000 véhicules empruntent chaque jour l'A480.

Comme elle le fait depuis le début du chantier, l'AREA a sillonné le secteur avant la fermeture du pont pour expliquer aux habitants comme cela allait se passer. Et justement, en fin de semaine dernière, le Bus-Expo de l'AREA s'était stationné sur la place du marché à Seyssinet Pariset.

Un bus et une expo itinérante pour expliquer le projet et mieux le faire accepter

Masques sur le nez et gel hydroalcoolique à portée de main, 4 agents étaient là pour renseigner le public. On distribue dépliants et cartes explicatifs et on répond aux questions. Certains sont admiratifs des prouesses techniques réalisées au cours de ce chantier, d'autres ont peur qu'en élargissant l'A480 le flot de voitures soit encore plus important. D'autres, enfin, redoutent qu'à la rentrée les embouteillages soient insupportables.

Une habitante de Seyssinet-Pariset a profité de venir faire son marché pour en savoir plus sur les travaux © Radio France - Véronique Pueyo

Cet habitant s'avance, son vélo à la main. Il vient se renseigner pour sa fille. "Moi, je me déplace en vélo mais c'est pour ma fille et mon gendre. Les jeunes actifs vont voir leur quotidien bouleversé avec cette fermeture. Il faudra faire un sacré tour, et avec les bouchons, ils vont perdre encore plus de temps. Mais on n'a pas le choix !"

Une maquette en 3D

Dans le bus de l'AREA, on peut aussi regarder des petits films sur chaque aménagement en cours ou à venir. Il y a aussi une maquette en 3D du projet : " C'est pratique. Les gens nous disent, moi j'habite là. On peut aller à l'endroit indiqué, et ils visualisent ce qui va se passer près de chez eux. "explique Aminata Ba, chargée de la communication du projet de l’élargissement de l'A480-Rondeau pour AREA, la société d'autoroute.

Les vélos et les piétons pourront franchir le Pont de Catane, malgré la fermeture © Radio France - Véronique Pueyo

Un cahier de doléances était également à la disposition des riverains. L'AREA répondra par mail à chaque question posée.

Des grands panneaux explicatifs avaient été installés près du bus pour expliquer les grands aménagement à venir © Radio France - Véronique Pueyo

Toutes les infos sont à retrouver sur le site A480rondeau.fr