Il se dit à la fois satisfait et inquiet au sortir du ministère des Transports à Paris. Mathieu Klein, président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a été reçu ce mardi par Elisabeth Borne avec ses collègues de l'Assemblée des départements de France. Une nouvelle fois, l'élu socialiste a évoqué le dossier de l'autoroute A31, un axe régulièrement saturé dans le "sillon lorrain" : 100 000 véhicules l'empruntent chaque jour entre Nancy et la frontière luxembourgeoise.

Priorité nationale

Satisfaction de Mathieu Klein ? "Elisabeth Borne a réaffirmé que l'A31 était une priorité nationale." Inquiétude ? "L'aménagement entre Nancy et Metz pourrait avoir lieu entre 2023 et 2027. L'aménagement au sud de Nancy et autour de Nancy est lui reporté à 2028-2032. Les deux chantiers doivent faire appel à des co-financements des collectivités locales par inscription au contrat de plan."

Quel sera l'engagement financier de l'Etat ?

Selon le président du Département de Meurthe-et-Moselle, "le calendrier est beaucoup trop lâche. Nous voulons des réponses plus rapides. La discussion sur les co-financements n'a pas encore eu lieu, les montants sont très importants. Je veux connaître l'engagement précis de l'Etat". Et Mathieu Klein d'ajouter : "Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui d'affirmer une priorité nationale et de ne pas donner les moyens ensuite de réaliser la mise à deux fois trois voies entre Nancy et Metz".