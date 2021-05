Aménagement de la RN 147 en Haute-Vienne : feu vert aux créneaux de dépassement de Chamborêt et Berneuil

C'est une nouvelle étape dans l’aménagement de la Nationale 147 entre Limoges et Bellac. A l’issue de l’enquête publique menée en mars-avril, le commissaire enquêteur vient de donner un avis favorable aux deux projets de créneaux de dépassement envisagés sur cet axe à hauteur des communes de Chamborêt et de Berneuil.

Dans le détail, le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 20 mai sur trois points : la déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Chamborêt et du futur plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Haut Limousin en Marche, et le déclassement de l’ancien tracé de la voirie nationale et son reclassement dans la voirie communale et le classement en route nationale du nouvel aménagement. Les trois avis formulés par le commissaire enquêteur sont favorables, assortis de quelques recommandations.

La commune de Chamborêt et la communauté de communes Haut Limousin en Marche doivent maintenant se prononcer dans les deux mois. Puis le préfet de Haute-Vienne devrait donner son feu vert, par arrêté, aux travaux dans le courant de l’été prochain.

A LIRE AUSSI - RN 147 Limoges-Poitiers : feu vert pour les travaux au nord de Limoges

L'an passé, le gouvernement avait donné son feu vert aux travaux d'aménagement de la RN 147 au nord de Limoges, en signant la déclaration d'utilité publique pour la mise à 2x2 voies d'un tronçon de 6,5 km entre Couzeix et Nieul.