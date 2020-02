Aménagements pour les cyclistes : Bourges, Châteauroux et Vierzon mauvais élèves

Châteauroux, France

Le climat pour les cyclistes n'est pas très positif en Berry, selon le nouveau baromètre des villes cyclables publié par la FUB. Trois villes dans l'Indre et le Cher ont été testées. Et les résultats ne sont pas vraiment encourageants : le climat pour les cyclistes est "plutôt défavorable" à Bourges et il est "défavorable" à Châteauroux et Vierzon.

Une vraie politique menée par la Ville de Châteauroux... mais pas assez rapidement ?

À Châteauroux, la situation est jugée en stagnation sur les deux dernières années, selon la FUB. Un constat que ne partage pas Roland Vrillon, adjoint en maire en charge de la voirie. "On part de loin, on était très en retard à Châteauroux. Mais depuis six ans, on est en train de le combler", assure-t-il. "On y met les moyens et on le fait avec un schéma directeur bien précis. Dès qu'on le peut, dès qu'on fait des travaux, on intègre la création d'une piste cyclable. C'est le cas sur l'avenue François-Mitterrand. Ça va bientôt être le cas rue de Provence, dans le quartier Beaulieu. Et puis du côté de la gare, on va avoir une piste cyclable bi-directionnelle", annonce l'adjoint au maire, sur France Bleu Berry.

Mais ça ne va pas assez vite, rétorque l'association Chateau'roule. "On dialogue beaucoup avec la municipalité. Les idées sont bonnes mais la réalisation avance vraiment trop lentement", regrette Éric Domange-Abeau, membre de l'association et colistier sur la liste Châteauroux Demain, pour les élections municipales. "Il y a eu des pistes cyclables réalisées. Mais c'est principalement en périphérie, pour un usage de cyclo-tourisme. Sauf que ça n'améliore pas le quotidien des gens. Ce n'est pas fait pour que les gens puissent amener facilement leurs enfants à l'école, pour aller faire les courses, pour venir au théâtre... Or, c'est là que se joue la transition énergétique", explique-t-il.