Amende de stationnement : à quoi s’attendre pour les automobilistes de Roanne et Saint-Étienne

A partir du 1er janvier 2018 tout va changer en matière de stationnement. Les villes vont récupérer cette compétence avec le risque que le prix ces amendes augmente en flèche. Alors les automobilistes roannais et stéphanois tendent le dos.

Attention où vous allez vous garer ! Aujourd’hui, le dépassement des heures de stationnement ou l’absence de ticket est sanctionné d’une amende à 17 euros. Ce sera peut-être un peu plus, ou beaucoup même plus début 2018.

La raison de ce changement : la dépénalisation du stationnement. Désormais, le tarif des PV – forfaits de post-stationnement – sera fixé par les maires. D'où d’énormes variations attendues selon les localités. Lyon fera partie des plus cher : 60 euros. Paris infligera des amendes à 50 euros. Dans la Loire, le mystère reste entier. "C'est en cours d'arbitrage. C'est un gros chantier sur lequel on travaille dur en ce moment" annonce la municipalité stéphanoise, encore discrète sur le sujet.

Roanne présente le projet aux commerçants

A Roanne, la municipalité est en train de présenter le projet aux habitants et notamment aux commerçants qui se posent beaucoup de questions. Ce que l’on sait, c'est que – à partir du 1er janvier 2018- si vous avez dépassé le temps et que vous êtes verbalisé : l'argent que vous aurez mis dans l’horodateur sera déduit de l'amende. Autre piste : si vous payez dans les trois jours l'amende pourra être minorée. Le prix des amendes lui ne sera dévoilé qu'après un vote en conseil municipal début novembre. Et d'ores et déjà Edmond Bourgeon adjoint au maire à la sécurité promet : pas de matraquage en vue.