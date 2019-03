Amendement du Sénat sur les 80 km/h : "le vote de l'apaisement" réagit le Président du département de la Corrèze

Tulle, France

Le Sénat ouvre une nouvelle brèche sur les 80 km/h. Les Sénateurs ont donc voté un amendement au projet de loi mobilités pour permettre aux départements d'annuler, sur certains axes, la limitation à 80 km/h. Un dispositif mis en place l'été dernier par le gouvernement et qui depuis provoque la colère dans les territoires ruraux notamment.

Contacté par France Bleu Limousin, le président du conseil départemental de la Corrèze, Pascal Coste, farouche opposant aux 80km/h, se félicite du travail du Sénat. Le vote de la raison dit-il : "le Sénat fait preuve une fois de plus de sagesse, vote l'apaisement pour le milieu rural où on en a ras-le-bol de voir la voiture stigmatisée. On a besoin de se déplacer en voiture à la campagne car on n'a pas forcément la chance d'avoir des transports en commun. J'espère que ce pragmatisme-là verra le jour à l'Assemblée afin de sortir définitivement de cette hérésie. Dans les zones de danger, il faut revenir à 70 km/h et faire un listing des routes pour définir les secteurs à 70 et les autres à 90. La sécurité routière sera prise en compte tout en apaisant la colère de nos concitoyens".

L'amendement sénatorial doit maintenant être validé par les députés lors du passage du projet de loi devant l'Assemblée Nationale en juillet.