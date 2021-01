Amiens : bientôt des aides pour acheter un vélo ?

Le vélo à Amiens va-t-il changer de braquet ? La question se pose après la présentation ce lundi 18 janvier d'un plan d'accompagnement par la Ville et la Métropole d'Amiens. Un plan provisoire, qui doit être voté en conseil municipal le 28 janvier, et par les élus d'Amiens Métropole le 4 février.

Si il est adopté, les habitants de la ville et de la Métropole d'Amiens seront bientôt aidés financièrement, avec une prise en charge de 25% sur le prix d'achat d'un vélo neuf.

Deux aides identiques et cumulables

Dans le détail, deux aides sont envisagées : une par la Ville et une par la Métropole. Les deux aides sont identiques et cumulables en fonction du lieu de résidence, sans condition de ressources.

Trois catégories sont à distinguer : si vous voulez acheter un gros vélo biporteur ou triporteur (électrique ou non) pour transporter vos enfants, la subvention monte jusqu'à 600 euros si vous habitez Amiens. 300 euros d'aides distribuées par la Ville, plus 300 euros accordés par la Métropole, soit 600 euros au total.

L'enveloppe diminue pour l'achat d'un vélo simple à assistance électrique : comptez 400 euros d'aide (200 + 200 si vous habitez Amiens) avec la Ville et la Métropole. Pour un simple vélo sans assistance électrique, vous recevrez 200 euros d'aide (100 + 100), toujours si vous résidez à Amiens. Si vous habitez Camon, Longueau, Boves ou une autre commune de la Métropole, l'aide sera donc respectivement de 300, 200 et 100 euros pour chacune des trois catégories.

Dans le détail, sont concernés la quasi totalité des vélos : les vélos à assistance électique (VAE), les vélos pliants, les vélos cargos (biporteur, triporteur ou tandem), les VTT, VTC, vélos de ville, vélos de randonnée ou même les vélos de course !

Des aménagements également prévus pour sécuriser les déplacements des cyclistes

Amiens fait donc le pari de la bicyclette et concrétise une promesse de campagne de Brigitte Fouré au moment de sa ré-élection en tant que maire de la ville au printemps 2020.

Selon le maire d'Amiens Brigitte Fouré, "de plus en plus de vélos circulent déjà" dans la capitale picarde. Malgré la période hivernale, la ville et la Métropole d'Amiens comptent en fait sur une grosse demande. Tout en pensant à des aménagements pour les cyclistes d'ici le printemps. Avec pour objectifs : la sécurisation des carrefours à risques et la continuité des pistes cyclables existantes, notamment sur Amiens.

ECOUTEZ - Le maire d'Amiens Brigitte Fouré fixe les aménagements à prévoir pour sécuriser les déplacements des cyclistes Copier

Des boxs sécurisés sont aussi envisagés pour ranger les vélos, avec la création d'arceaux de sécurité, répartis dans toute la ville et les communes de la Métropole.

Pour bénéficier des remises, il faudra notamment présenter une copie de la pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et la copie d'une facture du vélo acheté.