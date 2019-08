Amiens : bus gratuits et limitation de vitesse à 30 km/h ce mardi 27 août

En raison d'un nouvel épisode de chaleur accompagné d'une qualité de l'air médiocre, le maire d'Amiens Brigitte Fouré instaure la gratuité des transports en commun et impose la limitation de vitesse à 30 Km/ sur toute la ville ce mardi 27 août.

Amiens, France

Pour la deuxième fois cet été, la mairie d'Amiens prend des mesures en raison des fortes chaleurs et d'une mauvaise qualité de l'air. Alors que Météo France prévoit 31° et qu'Atmo Hauts de France annonce un indice de 6 pour la qualité de l'air ce mardi, Brigitte Fouré maire d'Amiens a décidé d'abaisser la vitesse à 30 Km/h dans toute la ville et de rendre gratuits les transports en commun sur l'ensemble du réseau Ametis. Une mesure espérée par l'élu municipal d'opposition Thomas Hutin ce lundi matin sur son compte Twitter.