Vidéo - Amiens choisit le constructeur espagnol Irizar pour son bus à haut niveau de service

Lors du salon du transport de Courtrai en Belgique, Amiens Métropole a dévoilé le nom du constructeur du bus à haut niveau de service qui circulera à partir du printemps 2019. C'est l'espagnol Irizar qui remporte le marché à 34 millions d'euros pour 43 véhicules à l'énergie 100% électrique.

Irizar a été choisi par Amiens Métropole pour équiper en bus à l'énergie 100% électrique son futur réseau BHNS. L'annonce du nom de cette entreprise espagnole a été faîte ce lundi lors du salon mondial du transport de Courtrai en Belgique. A partir de mars 2019, 43 véhicules propres circuleront dans Amiens et les communes alentours. C'est la plus grosse acquisition de bus de ce type en Europe.

Wifi à bord et prises U.S.B

Alors que le chantier préparatoire du BHNS bat son plein dans les rues d'Amiens, on connaît donc le nom et l'allure du futur bus. Cet Irizar ie Tram ressemble effectivement à un tramway avec sa façade avant arrondie. Il mesure 18 mètres de long pour une capacité totale de 140 places. "A l'intérieur nous avons notamment opté pour le confort technologique", explique Laurent Irzutsa, responsable du marché français chez Irizar. Le wifi est intégré à bord et les sièges sont équipés de prises U.S.B.

Autre équipement digitalisé les bornes de paiement. Les abonnés du réseau de bus auront leur carte magnétique et ceux qui utilisent beaucoup moins régulièrement les transports publics pourront payer directement et sans contact avec leur carte bancaire. "Nous maintenons une cinquantaine de points de vente de tickets papier", précise Philippe Magnier en charge des services techniques de la Métropole d'Amiens. La politique tarifaire justement va évoluer avec un ticket unique à 1,50 euros soit vingt centimes de plus que le prix actuel. Mais la collectivité promet des tarifs dégressifs et plus intéressants.

Cinq minutes de recharge

A l'extérieur du bus Irizar. On remarque tout de suite sur le toit cette tige modulable. C'est elle qui permet la recharge des batteries du véhicule. "Les bornes seront situées au départ et à l'arrivée de chaque ligne ainsi qu'au dépôt", détaille Laurent Irzutsa. L'autonomie de ce bus est de 70 kilomètres, ce qui est largement suffisant pour des trajets qui ne dépassent pas 15 kilomètres. "Nous avons augmenté la capacité pour parer à tout imprévu de circulation", poursuit le responsable du marché français d'Irizar.

La location des batteries fait partie du montant global (34 millions d'euros) qu'Amiens Métropole va débourser pour ces 43 véhicules. A terme, Alain Gest, le président de la collectivité veut étendre l'électrique à l'ensemble du réseau de transport public amiénois. Au total, le BHNS va coûter 122 millions d'euros avec les aménagements et la construction du dépôt de Rivery.