Amiens : coup d'envoi des travaux quartier Saint-Maurice jusqu'à fin 2022

Pour refaire le réseau de canalisations et la chaussée, notamment, le quartier Saint-Maurice va connaître pas mal de perturbations dans les prochains mois. Des déviations seront notamment proposées aux véhicules, certains axes seront fermés. France Bleu Picardie vous récapitule ces changements.

D'importants travaux ont commencé ce lundi 7 février rue Saint-Maurice, au nord-ouest d'Amiens. Ils devraient durer jusqu'à la fin de l'année 2022. Des travaux très longs donc car il y aura fort à faire : Rénover surtout le réseau d'approvisionnement de l'eau, vétuste, sujet aux fuites et même à des ruptures régulières. Abattre des arbres, puis en replanter, et de façon générale réaménager complètement la chaussée. Et tout cela aura forcément un impact sur la circulation : France Bleu Picardie fait le point.

Le point sur les perturbations quartier Saint-Maurice

Dès ce lundi 7 février, la portion de la rue devant le cimetière de la Madeleine est fermée pour deux semaines aux véhicules. Cela va permettre d'abattre des arbres, seuls les bus peuvent continuer à circuler.

A partir du lundi 21 février : la route sera barrée entre l'allée des Acacias et la rue Cagnard. Seul l'accès pour les riverains sera maintenu. Les bus, eux, seront déviés le long du quai de Somme et seront remplacés par des navettes, car trop volumineux pour passer sur ce trajet. Un arrêt provisoire y sera installé.

Quant à la portion devant le cimetière de la Madeleine, elle sera placée en circulation alternée à partir du 4 avril. Cette situation devrait durer jusque début septembre, il ne restera ensuite que les travaux de voirie sur la portion devant le cimetière. En attendant un itinéraire de déviation sera prévu pour les véhicules : il passera par la rue Georges Pompidou, la rue d'Abbeville et Etouvie.