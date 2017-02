Amiens : du mieux à petite vitesse pour les vélos

Des travaux ont débuté ce mercredi à Amiens, pour rénover une piste cyclable, boulevard de Dury. C'est une petite partie du programme en faveur des cyclistes dans l'agglomération. Mais la cohabitation avec les voitures reste souvent délicate en centre-ville.

A Amiens, on pourra bientôt faire du vélo et marcher en sécurité Boulevard de Dury. La piste cyclable, située dans la contre-allée Nord de cet axe très fréquenté par les automobilistes, entre les boulevards de St Quentin et de Châteaudun, va être réaménagée. Ce sont les derniers travaux du genre avant les Assises du Transport, le 4 mars, où vont être présentés les projets de réaménagements à Amiens.

Ce chantier sur le boulevard de Dury débute aujourd'hui et pour une semaine. Les habitants rencontrés par Paul Barcelonne pour France Bleu Picardie sont plutôt soulagés.

D'autres travaux d'aménagements cyclables ont débuté lundi et pour deux semaines à Amiens. Pour rénover le contre-sens de la rue Lamarck, en centre-ville. Les "oreilles", trottoirs arrondis surélevés, vont être supprimées.

Jean-Pierre Tétu, président de Véloxygène à Amiens © Radio France - Vincent Delorme

Et Jean-Pierre Tétu, ancien élu des Verts au Département de la Somme, président de Véloxygène, association qui défend la pratique du vélo dans l'agglomération d'Amiens, a donné plus largement son point de vue ce matin sur la place réservée aux cyclistes, Invité de France Bleu Picardie à 8h10.