Amiens, France

Un mois et demi après le Tour de France les cyclistes sont de retour dans les rues d'Amiens. Le traditionnel critérium Jean Renaux c'est ce soir à partir de 19 heures pour le peloton amateur. Place aux professionnels à 20h30 avec notamment Arnaud Démare. Et pour laisser place aux coureurs attention, la circulation et le stationnement sont restreints.

Stationnement interdit dès 6 heures le matin

Certaines mesures prennent effet dès 6 heures ce mardi matin. Il vous sera impossible de garer votre voiture dans la rue des Jacobins, là ou le départ et l'arrivée sont prévus le soir. La mairie d'Amiens fait aussi place nette sur le parcours et dans les rues autour.

Le parcours relie la rue des Jacobins au Mail Albert 1er en passant notamment par la rue Lamarck - Google street

Le peloton va en fait tourner pendant environ 70 kilomètres sur un carré qui relie cette rue des Jacobins au mail Albert 1er en passant par les rues Lamarck et celles des otages. Pas de stationnement non plus sur ces deux axes entre 6 heures et minuit pas plus que dans les rues Emile Zola, Vivien, Duthoit, Pierre Lhermite, Peru Lorel et sur le mail Albert 1er pour la partie comprise entre la rue des Otages et la rue Lamarck

Circulation coupée à partir de 17 heures

A partir de 17 heures, tous ces axes tomberont sous le coup d'un autre arrêté municipal qui interdit la circulation de tous véhicules, excepté les bus Amétis sur le Mail Albert 1er. Un arrêté qui là aussi prendra fin à minuit