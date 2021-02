Amiens : le trafic des bus reste perturbé à cause du froid ce vendredi

Il n'y avait plus que trois bus électriques opérationnels, ce jeudi, sur le réseau Ametis à Amiens : le froid a fait de nouvelles victimes dans les rangs des Nemo.

Depuis le début de la semaine, a quasi-totalité des 43 bus électriques sont bloqués au dépôt à cause des températures négatives : le chauffage à bord ne fonctionne plus et les systèmes de freinage sont paralysés par le gel.

Des soucis techniques qui entraînent des retards sur le réseau : il faudra, ce vendredi encore, patienter entre 20 et 30 minutes pour pouvoir monter à bord d'un bus.

Des équipes du constructeur sont arrivées à Amiens

Des techniciens et des ingénieurs du constructeur espagnol Irizar sont arrivés à Amiens mercredi soir pour tenter de résoudre le problème, sans succès pour l’instant.

Des renforts sont attendus ce vendredi. L'équipe espère proposer un plan d'action dans les plus brefs délai à Keolis, le gestionnaire du réseau Ametis.