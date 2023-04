Amiens : les contrôleurs du réseau Ametis désormais munis d'une caméra-piéton

C'est une petite caméra, fixée sur les vêtements d'un contrôleur au niveau du torse, qui filme et enregistre le son. Le dispositif sera expérimenté sur l'ensemble du réseau Ametis jusqu'en juillet 2024. Le but est d'améliorer la protection des agents de contrôle mais aussi de limiter le nombre d'incidents par dissuasion.

ⓘ Publicité

"Ça apporte un confort et de la sécurité en plus", estime Pacôme Lekiby, agent de prévention chez Ametis et élu au syndicat FO. Pour lui, cette mesure était attendu par les contrôleurs, car même s'"ils ne vont pas au travail avec la boule au ventre", 66 agressions verbales et/ou physiques contre des agents ont été recensées en 2022, et 58 en 2021. "C'est dissuasif quand on dit à une personne agressive que tout va être filmé", explique le syndiqué.

Un cadre juridique très strict

Dans chaque équipe de contrôle, un seul agent en est doté et ne peut l'activer que dans certaines situations. Par exemple, si un contrôleur se sent en danger, s'il est menacé ou victime de violences physiques, il peut activer la caméra. Elle peut aussi être enclenchée en cas d'intervention déséquilibrée, si les agents sont moins nombreux que les contrevenants. Sans oublier que la personne contrôlée peut aussi demander l'activation de la vidéo.

L'agent a l'obligation de prévenir oralement lorsqu'il débute un enregistrement. A l'exception de deux cas de figure : en cas de risque immédiat, si l'intégrité d'une personne est en danger, ou si le contrôleur agit dans le cadre d'un crime ou d'un délit flagrant, passible d'emprisonnement.

À lire aussi Des caméras-piétons pour les contrôleurs de bus à Metz

Depuis le début d'année, plusieurs autres métropoles, comme Lille, Metz, ou encore Montpellier, ont mis en place des caméras piéton sur leurs réseaux de transports. Dans l'ensemble, elles constatent une diminution des agressions sur leurs agents de contrôle.