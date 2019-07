Amiens : les rues Léon Blum et Henri Barbusse changent de sens de circulation

Depuis dimanche 21 juillet, les rues Léon Blum et Henri Barbusse, entre les halles et la rue de Beauvais, ont à nouveau changé de sens de circulation. Elle se fait à nouveau dans le sens nord-sud, et non plus sud-nord comme c'était le cas depuis deux ans.

Attention si vous avez l'habitude de vous rendre en voiture dans le centre-ville d'Amiens : le sens de circulation a changé dans les rues Léon Blum et Henri Barbusse, entre les halles et la rue de Beauvais.

Depuis dimanche, on y circule à nouveau dans le sens nord-sud, et plus sud-nord comme c'était le cas depuis deux ans. Le sens de circulation avait été inversé le temps des travaux du BHNS (bus à haut niveau de service), qui sont maintenant terminés.

Les panneaux de sens interdits qui avaient été masqués il y a deux ans vont reprendre du service © Radio France - Bastien Deceuninck

Mais chez les commerçants, ce nouveau changement ne fait pas forcément l'unanimité. Même si elle avoue ne pas être trop concernée, Babette, qui tient un salon de coiffure près des halles, trouve que ce nouveau sens va faciliter le stationnement. "Les voitures se retrouvaient forcément derrière l'hôtel de ville ou la mairie, alors qu'elles n'avait aucun intérêt à se retrouver en centre-ville où elles ne pouvaient pas se garer, donc je pense que ce sera beaucoup mieux pour nous qu'elles repartent dans l'autre sens" estime-t-elle.

Forcer les voitures à sortir du centre-ville

Mais ce n'est pas l'avis de Pascal. Pour ce boucher, le nouveau sens de circulation permet aux voitures de sortir du centre ville, mais pas forcément d'y entrer. "Le sens sud-nord faisait une deuxième pénétrante au niveau de notre quartier et de celui des halles. Si les gens ne trouvaient pas de place, ils avaient le choix de s'engager dans plusieurs rues pour en trouver. Dans ce nouveau sens, ils se retrouvent hors du centre-ville où il n'y a plus de place non plus."

Pascal craint même d'être complètement coupé de la circulation les jours de marché. Mais pour Ouissam, qui tient une boutique de T-shirts, ce sont plutôt les habitudes de stationnement qu'il faut changer. "Il y a quand même pas mal de parkings souterrains, avec 20 ou 30 minutes gratuites, et aussi des places vers le Coliseum. C'est aussi mieux qu'il y ait moins de voitures qui entrent en centre-ville, pour donner plus de places aux piétons."

Pour beaucoup d'autres commerçants, ce sera aussi la surprise: il n'étaient pas encore installés lors du premier changement de sens il y a deux ans.