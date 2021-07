Amiens Métropole modifie son réseau de bus de proximité

Mai 2019 : les transports en commun amiénois connaissaient une refonte majeure, avec la mise en place du nouveau réseau Ametis. Avec deux éléments phares : la mise en service de quatre lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), et un nouveau système tarifaire. Deux ans après, la métropole souhaite procéder à des aménagements. Si les quatre lignes de BHNS ne seront pas concernées, certaines lignes de proximité connaitront des modifications.

Les lignes 7 et Lianes prolongées

La ligne Lianes sera prolongée jusqu'au centre commercial nord via Saint-Ladre. Une manière de relier directement le quartier à la gare du Nord, et le quartier Saint-Pierre au centre commercial. En contrepartie, la T33 sera remplacée pour la desserte des transports scolaires, et la ligne 6 sera limitée au Pôle d'échanges Nord.

La ligne 7, prolongée jusqu'à la ZA de la Blanche Tâche, reliera Pont-de-Metz à Camon du lundi au samedi. La fréquence des bus sera par ailleurs doublée en étant portée à un tous les quarts d'heure en heure de pointe, et un par demi-heure le reste de la journée. La ligne 14 de son côté aura pour terminus systématique la gare du Nord.

Les tracés des lignes 9 et 10 modifiés

La ligne 9 verra elle son tracé modifié. La desserte de Saint-Pierre par cette ligne n'ayant pas eu le succès escompté, la ligne ira plus directement au centre-ville d'Amiens, faisant gagner une dizaine de minutes aux autres usagers. Sur sa partie Sud, elle desservira en outre le quartier d'Elboeuf et la commune de Vers-sur-Selle.

La ligne 10 aura elle aussi droit à un nouveau tracé. Elle offrira aux habitants du secteur Pierre-Rollin un accès direct à la Vallée des Vignes et au centre commercial Sud. Dans la rue André Chenier, les arrêts Sagebien, Joinville et Royaume Uni seront de nouveaux desservis.

Des navettes ponctuelles et un transport à la demande renforcé

Autre aménagement : la mise en place de navettes pour des besoins ponctuels. D'une part, des navettes de marché : à raison de deux allers-retours le samedi matin, elles relieront le marché et les Halles du Beffroi aux quartiers de Saint-Maurice/Longpré et Saint-Pierre. D'autre part, le jour de la Toussaint, une navette sera mise en place pour assurer la desserte des cimetières de La Madeleine et du Petit Saint-Jean.

Enfin le transport à la demande (TAD) sera renforcé. D'abord, le système de réservation sera amené à changer, avec la mise en place d'un nouveau logiciel : Padam, qui permettra d'adresser directement la demande au conducteur. Ce logiciel sera plus tard décliné en application pour téléphone. Le nombre de courses sera multiplié par deux en semaine et par quatre le samedi sur les lignes R61, 62, 63, 65 et 66. Enfin, le service de TAD se substituera aux lignes 9 et 12 pendant les heures creuses.