Bientôt l'heure de renouveler votre macaron de stationnement résidentiel, à Amiens ! Dès ce samedi 1er septembre, vos macarons devront être à jour si vous habitez autour d'une des 7 zones de stationnement résidentiel. En revanche, si vous habitez, quartier Saint Pierre, encore un peu de patience, création de votre nouvelle zone de stationnement résidentiel le 1er octobre, avant Henriville, le 1er janvier.

De nouvelles zones de stationnement résidentiel en création à Amiens : au 1er Janvier, il y aura 9 zones disponibles. Toujours 1€ l’abonnement pour la première voiture #transport#amiens#voiture#stationnement#residentielpic.twitter.com/QTB8b7lz7F — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) August 29, 2018

Au 1er janvier, la première demi-heure sera gratuite pour tout le monde, avec plus de places. Créations de plus de 1 500 places de stationnement résidentiel dans les quartiers Sainte Anne, Noyon et Riolan. Sans que le prix de votre abonnement ne change : 1 euro pour la première voiture, 50 euros pour la deuxième, 100 euros pour la troisième.

Le macaron dématérialisé et payable sur internet

Autre nouveauté : finis les macarons et la queue au guichet, avant de vous garer, vous pourrez vous enregistrer sur amiens.fr, avec un paiement par carte bancaire. Finies aussi les pièces perdues au fond de votre porte-monnaie, dès le 1er octobre, partout en centre-ville d'Amiens, vous pourrez payer votre stationnement avec votre smartphone. "Amiens doit être une ville moderne et combler ses retards" confirme Pascal Rifflart, le vice-président d'Amiens Métropole, en charge des transports. Il vous suffit de télécharger l'application PayByPhone, rentrer votre carte bancaire et votre plaque d'immatriculation. Mais pas de panique, le traditionnel horodateur fonctionne toujours.