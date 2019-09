Amiens : restrictions de circulation et de stationnement en centre-ville pour le prix cycliste Jean-Renaux

Le traditionnel critérium cycliste va paralyser une partie du centre-ville d'Amiens ce mardi, de 6h à minuit. Plusieurs interdictions de stationnement et de circulation sont prévues.

La tradition est respectée, avec un peu de retard : le 38e prix cycliste Jean-Renaux se déroule à Amiens ce mardi soir, soit une semaine après la date habituelle du dernier mardi du mois d'août. Le circuit n'a en revanche pas changé, avec une ligne de départ/arrivée tracée rue des Jacobins, en direction de la rue Lamarck. Le peloton de la course principale sera composé d'une vingtaine de coureurs cyclistes professionnels, qui vont se disputer la victoire autour d'un circuit de 1,7 kilomètres, répété à plusieurs reprises. Le départ sera donné à 20h30. Parmi les favoris, les Beauvaisiens Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Rudy Barbier (Israel Cycling Academy), vainqueur de la précédente édition il y a un an.

Des interdictions de stationnement entre 6h du matin et minuit...

Pour laisser la route aux cyclistes, une bonne partie du centre-ville est paralysée tout ce mardi par des interdictions de stationnement. Comme l'an dernier, le périmètre concerne en fait un carré autour de la rue des Otages, la rue des Jacobins, la rue Lamarck et le Mail Albert 1er. Tout stationnement est interdit à partir de 6h du matin. Et forcément, les rues situées à l'intérieur de ce périmètre sont également concernées : c'est le cas de la rue Duthoit, la rue Vivien, la rue Pierre-l'Hermitte, ou encore la rue Péru-Lorel.

Pour se garer dans la journée ou le soir, il faudra donc se mettre à l'extérieur du circuit : vous pourrez par exemple laisser votre voiture au niveau du parking souterrain de la rue des Jacobins, son accès est maintenu.

Et des interdictions de circulation à partir de 17h30

Côté circulation, elle est également interdite dans tout le périmètre à partir de 17h30. Toutes ces interdictions prendront fin à partir de minuit. A noter aussi que la circulation des bus est impactée par la course : c'est le cas par exemple des quatre lignes Nemo, leur itinéraire sera modifié uniquement en direction du sud d'Amiens. Les déviations commenceront à partir de 17h, jusqu'à la fin du service.