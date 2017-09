Amiens : retour à la normale à la SNCF après des perturbations liées à une panne électrique

Trafic SNCF très perturbé ce mercredi matin jusqu'à 7h30 en gare d'Amiens. Un problème électrique au niveau de Creil a provoqué ces importantes perturbations. Les trains repartent progressivement et le retour à la normale est annoncé pour 10 heures.

Aucun train entre Amiens et Paris ce mercredi matin jusqu'à 7h30. En cause, un problème électrique explique la SNCF. Cette panne s'est produite à une heure de pointe au moment où des milliers de personnes transitent entre la Picardie et la région parisienne.

Une cellule de crise de la SNCF s'est réunie et annonce un retour à la normale pour 10 heures. Plusieurs trains devront emprunter des voies détournées. Ce sera le cas pour la liaison Paris-Saint Quentin.

