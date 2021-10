Route d'Andorre : le projet de paravalanche avance bien

Depuis 2017, l'Occitanie et l'Andorre travaillent ensemble sur la viabilité de leurs routes communes. Avec un projet majeur qui devrait se concrétiser d'ici quatre ans, une sorte de tunnel sur la RN320 pour la protéger des avalanches et des chutes de pierre ce qui paralyse l'accès à la Principauté.

C'est une portion de 300 mètres qui sera aménagée entre Mérens-les-Valls et l'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège).

Ce mardi 26 octobre, le préfet d'Occitanie Étienne Guyot recevait une délégation andorrane dans le cadre de la cinquième édition du dialogue frontalier Occitanie-Andorre. Xavier Espot, le chef du gouvernement andorran était accompagné de plusieurs ministres pour rencontrer les représentants de la Région Occitanie et des Conseil départementaux de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales. Le dossier de la viabilités des routes entre la Principauté et la France reste l'un des axes majeurs de la coopération. En ce sens, le projet de paravalanche sur le N320 à hauteur de l'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège) devrait se concrétiser d'ici quatre ans.

Un tunnel de 300 mètres pour protéger la route des chutes de pierre et des avalanches

Depuis 2017, un protocole lie les deux entités quant à l'entretien des axes routiers N20/320 et N22 (fermée depuis des glissements de terrain en 2019). Une enveloppe de 21 millions d'euros, répartie à parts égales, est dévolue aux aménagements de ces routes, pour permettre en particulier l'arrivée sans ombrage des touristes français dans les stations d'hiver andorranes. Deux nouvelles aires de chainages sont donc opérationnelles cette année, à Mérens-les-Valls et à l'Hospitalet-près-l'Andorre. Et le dossier du "paravalanche H2" a connu quelques avancées depuis la dernière rencontre franco-andorrane.

À hauteur de l'Hospitalet, les deux institutions ambitionnent de créer un tunnel ouvert de 300 mètres de long pour protéger la circulation des chutes de pierres et des avalanches. Si de nouvelles études sont attendus, le calendrier a été affiné avec un appel d'offres qui devrait sortir en 2023, un chantier compris entre la fin 2023 et la fin 2025, date espérée de la mise en service de cet équipement.

Pendant le temps des travaux, les automobilistes ne pourront évidemment pas emprunter cette RN320, c'est donc la RN22 qui prendra le relais et sera rouverte pour l'occasion ce qui permettra aux stations de ski d'être accessibles.

La Principauté finance à hauteur de 50%, soit 10,5 millions d'euros, ces aménagements situés en France.

Une candidature commune au patrimoine mondial de l'Unesco

La France, l'Andorre et l'Espagne ambitionnent aussi de déposer une candidature commune auprès de l'Unesco pour faire figurer au patrimoine mondial les "témoignages matériels de la construction de l’État des Pyrénées". Il s'agit d'une douzaine de monuments qui témoignent d'une histoire tissée par le peuple d'Andorre, les évêques d'Urgell et les comtes de Foix, puis par leurs successeurs au cœur des Pyrénées. La plupart des constructions se trouve sur le territoire andorran, à l'exception du château de Foix pour la France et de la cathédrale d'Urgell en Catalogne.

Cette série de témoignages architecturaux et archéologiques raconte le processus de la construction d’un État européen sur 700 ans, jusqu’à nos jours. La France a de son côté déjà initié la démarche d'inscription sur sa propre liste nationale.

Andorre et l'Occitanie, avec l'Agence régionale de santé, ont aussi signé ce 26 octobre une lettre d'intention concernant la coopération sanitaire entre les deux territoires sur le plan de la formation des soignants ou de la télémédecine par exemple, coopération qu'il faudra définir dans des actes juridiques plus formels.