Andorre renonce à son projet d'aéroport international au milieu des Pyrénées

Finalement, la Principauté d'Andorre ne construira pas l'un des aéroports les plus haut d'Europe, à 2.000 mètres d'altitude, près du Pas de la Case. A l'issue du conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement annonce l'abandon de ce projet très controversé. Dans un récent rapport, les experts de l'Agence andorrane de l'aviation internationale (OACI) estiment que la configuration du site n'offre pas toutes les garanties de sécurité. En cas d'incident lors de la phase d'atterrissage, les pilotes n'auraient pas la garantie de pouvoir reprendre de l'altitude sans percuter la montagne.

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le Ministre de l'Economie Jordi Gallano indique que la Principauté va désormais se tourner vers d'autres solutions pour "désenclaver le pays". Actuellement, la Principauté est seulement accessible par la route.

Projet très critiqué

L'annonce de ce projet en mars dernier avait provoqué une véritable levée de bouclier. Le gouvernement andorran avait évoqué des questions de "souveraineté nationale" pour justifier la construction de cet équipement au pied de la station de ski de Grandvalira, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la France et les Pyrénées-Orientales. Seul pays d'Europe à ne pas disposer d'aéroport, la Principauté d'Andorre souhaitait développer son tourisme de luxe, avec des liaisons en provenance de Russie, des Monarchies du golfe ou encore d'Asie.

"Nous sommes entre la France et la Catalogne. Nous avons déjà des aéroports internationaux très proches de l'Andorre, à Barcelone et Toulouse. Ils sont à 2h30 de route. Un aéroport en Andorre n'est vraiment pas une priorité", s'était indigné Carles Iriarte, le président de l'association andorrane de protection des animaux, sur l'antenne de France Bleu Roussillon.

Plusieurs associations de défense de la nature avaient aussi mis en avant les menaces sur la faune et la flore, notamment le grand tétras. Selon Marc Mosoll biologiste et membre fondateur du mouvement citoyen Ad Hoc, "ces oiseaux vivent à cet endroit dans des conditions climatiques de froid extrême et pendant la période hivernale, afin de se constituer une réserve d'énergie, ils ont besoin de vivre au ralenti sans être dérangés. Vous imaginez avec le bruit des avions et de l'aéroport, cela va provoquer la mort des individus."

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le porte-parole du parti "Europe Ecologie Les Verts" dans les Pyrénées-Catalanes, David Berrué, se félicite de l'abandon qui projet qu'il considérait comme une "aberration écologique. Le modèle économique qui lui était associé – faire venir des riches clientèles de l’autre bout de la planète – était une bêtise antisociale et sans avenir."