Angers et Nantes directement reliées à Laval via des TER

C'est une mini révolution qui attend les usagers des transports en commun à partir du 2 juillet prochain. Avec la mise en service de la Ligne à grande vitesse, de nouvelles liaisons vont voir le jour.

Grâce à un bout de voie ferrée de 4 kilomètres, la façon de se déplacer en Pays de la Loire depuis Laval va changer. Finies les longues heures de car pour aller à Angers et pire à Nantes, la capitale régionale. A partir de juillet, on pourra prendre le train, et sans passer par Le Mans ou Rennes. La virgule de Sablé construite en même temps que la LGV Ouest va permettre de relier Laval à Angers en 52 minutes et Laval à Nantes en 1h30.

Ce sont aussi les horaires des TER qui vont changer à partir du 2 juillet pour tenir compte des nouveaux horaires des TGV et donc que les correspondances soient les plus courtes possible. Il y aura 20 liaisons quotidiennes entre Laval et Rennes dans chaque sens. Et bien sûr, des liaisons vers Le Mans en passant par les gares de Louverné, Montsûrs, Neau, Evron et Voutré.

Un simulateur d'horaires est mis en place par la région à cette adresse : nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr .