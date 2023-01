Anglet : vitesse abaissée à 30km/h pour "plus de sécurité et de tranquilité"

"Chi va piano va sano". La commune d'Anglet semble avoir fait sien le proverbe italien signifiant "qui va doucement, va sainement/sûrement". À compter de lundi, la quasi totalité des routes de la commune sera limitée à 30km/h. Exception faite des axes principaux reliant les quartiers entre eux (voir carte ci-dessous, les axes jaunes). Cette généralisation d'une limitation qui concernait un peu moins de la moitié du territoire angloy (48%) répond à une demande grandissante de la population, justifie le maire, Claude Olive. Elle répond à des objectifs de "sécurité, tranquilité, fluidité et qualité de vie".

ⓘ Publicité

La quasi totalité des voies de circulation d'Anglet passent à 30km/h, à l'exception des voies principales en jaune - Ville d'Anglet

Ce seront ainsi 200 kms de voies de circulation qui seront concernées par cette limitation, soit 87% des rues d'Anglet, contre 120 kms actuellement. Seuls les grands axes de liaison comme le boulevard du BAB ( abaissé de 70 à 50km/h en septembre 2018), les avenues d'Espagne et de Biarritz, le boulevard des Plages ou encore la Promenade de la Barre resteront limités à 50. En généralisant cet abaissement de la vitesse maximale autorisée, la municipalité angloye affirme répondre aux plaintes, réclamations et demandes d'aménagements récurrentes d'habitants excédés face à des allures qu'ils estiment excessives de la part des automobilistes.

Plus de sécurité, moins de bruit

Selon les études de la Sécurité routière, la diminution de 20 km/h de la vitesse a un réel impact sur l'accidentologie. À 30 km/h, lorsqu'un piéton est heurté par un véhicule, il a 90% de chance de s'en sortir, contre seulement 20% de chance pour un impact à 50km/h. Cette diminution de la vitesse a également pour effet de diviser par deux la distance de freinage du véhicule et accroit nettement le champ de vision du conducteur. Autant de facteurs qui limitent les risques d'accident grave .

Abaisser la vitesse permet aussi de réduire les nuisances sonores, en particulier celles causées par le régime moteur lors de brusques accélérations. Entre 2,4 et 4,5 décibels de moins selon la mairie d'Anglet qui compte ainsi diminuer de moitié la nuisance sonore. Conduire moins vite, c'est également émettre moins de gaz polluants et donc améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie des Angloys, population grandissante, qui vient de dépasser les 40.000 âmes au dernier recensement, mais aussi vieillissante.

Favoriser le développement des mobilités douces

Dernier avantage avancé par la municipalité : la cohabitation avec les autres modes de déplacement. En réduisant la vitesse des véhicules à moteur, elle espère favoriser les mobilités douces, à commencer par le vélo dont l'utilisation est croissante. Elle pourra en effet plus facilement aménager des couloirs cyclable sur la route, à côté des autres engins roulants, alors qu'Anglet, qui compte aujourd'hui 50 kms de voies cyclables, ne peut quasiment plus aménager de pistes dédiées aux vélos en site propre. Elle espère également faciliter et encourager les déplacements à pied en sécurisant le parcours et en rassurant les piétons.

Pour Claude Olive, le maire d'Anglet, si la voiture représente pour beaucoup un symbole de liberté, et la vitesse avec, "il faut respecter celle des autres, et particulièrement celle de ceux qui vivent dans notre ville" et aspirent à la sécurité et la tranquillité. Pour assurer le respect de cette abaissement de la limitation, la mairie compte sur sa police municipale qui sera chargée de faire des contrôles dans les zones où des vitesses régulièrement excessives lui seront signalées.