Mauvaise nouvelle pour les automobilistes à Angoulême : en plus des travaux du futur bus de l'agglomération, le tunnel de la Gâtine sera fermé pendant 14 mois. C'est l'un des rares tunnels urbains de plus de 500 mètres en France, qui a besoin d'être rénové. Il voit passer 14000 véhicules par jour.

Angoulême, France

Tous les accès directs au tunnel seront bloqués par des chicanes en plastique. Les déviations "IC1" (comme "itinéraire conseillé") sont indiquées à tous les ronds-points. Quand on vient de Ma Campagne, on peut rejoindre la route de Bordeaux en suivant la direction de Girac. Mais les travaux du futur bus risquent de créer des bouchons. L'autre solution, c'est de suivre l'itinéraire S2, qui conduit à la D1000, la rocade Est d'Angoulême, et à Soyaux et Ruelle. On peut aussi prendre la direction de la gare, et sortir à la bretelle de la ferme des Valettes et du golf de l'Hirondelle, juste après le radar à 70 kilomètres/heure.

Des déviations aux ronds-points

Dans l'autre sens, quand on vient de la gare, on peut suivre la déviation fléchée à partir de la Madeleine (le tunnel sous le rond-point est lui aussi en travaux pour le bus, et fermé en direction du centre ville), et prendre à droite par le boulevard bleu. Ou, de l'autre côté de la gare, en bas de l'avenue Gambetta qui monte au Plateau, prendre à gauche direction le quartier Victor Hugo et Soyaux.