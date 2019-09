Angoulême : les nouveaux bus arrivent !

C'est lundi que sont mis en circulation les nouveaux bus de l'agglomération d'Angoulême. Deux lignes circuleront en site propre, sur des voies réservées. Les autres lignes se grefferont aux voies A et B. Un service de transport à la demande permettra de desservir les hameaux les plus reculés.

Angoulême

L'intérieur des nouveaux bus, avec écran d'information et plan du réseau © Radio France - Pierre MARSAT

Au-delà des nouveaux bus, c'est tout le réseau qui a été repensé. Rue de Bordeaux, par exemple, axe pénétrant de la ville d'Angoulême en venant du Sud, un couloir réservé aux bus, avec un bitume plus clair que le reste de la chaussée, a été dessiné dans la perspective. Les stations ont été créées de toutes pièces, avec un revêtement en pierre et du béton pour les trottoirs. De part et d'autre du couloir de bus, qui "perce" les ronds-points pour gagner du temps, deux voies seront utilisées par les automobilistes (qui devront s'arrêter pour laisser la priorité aux bus aux feux rouges). Des pistes cyclables ont été dessinées sur l'extrêmité des deux voies auto.

Des clés USB et la wifi sont prévues dans tous les bus © Radio France - Pierre MARSAT

500 arbres ont été plantés sur le tracé (ils sont actuellement tutorés pendant quelques mois), et 80 000 petites plantes deviendront des arbustes. Des lisses métalliques ont été installées pour éviter que les passagers piétinent les massifs. Les câbles aériens ont été enlevés pour ouvrir la perspective de la rue de Bordeaux. Une signalisation complémentaire est prévue pour identifier les couloirs réservés aux bus et les voies automobiles, avec des sens interdits, des panneaux "Attention carrefour modifié", et un marquage au sol pour les bus.

Dans les bus, les boutons pour demander l'arrêt sont "traduits" en braille © Radio France - Pierre MARSAT

Des guides gratuits sont disponibles dans les bus pour découvrir les itinéraires qui ont changé. Le cadencement est renforcé sur les rames A et B avec un passage de bus toutes les 10 minutes. Le prix du ticket est de 1 euro 40 (1 euro 80 si on l'achète au dernier moment auprès du conducteur du bus). La carte d'abonnement a été modifiée, avec une application pour les téléphones portables, et un système de QR Code pour connaître l'heure de passage de son bus. Toute cette semaine, des "ambassadeurs" du réseau Möbius seront présents aux stations du centre-ville d'Angoulême : Hôtel de Ville, Franquin, Gare, Séminaire, pour informer sur les trajets et les correspondances.