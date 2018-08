La compagnie Sibra qui gère les bus à Annecy dévoile ce lundi une nouvelle ligne de bus et un service de transport à la demande pour les habitants de Chapeiry et de Saint-Sylvestre.

Annecy, France

La Sibra, la compagnie de bus du Grand Annecy, dévoile ce lundi la mise en place d'une nouvelle ligne de bus entre Annecy et Fillière et d'un service de transport à la demande pour les habitants de Chapeiry et Saint-Sylvestre.

Plus de liaisons

Le Grand Annecy sera mieux desservi à partir du 1er septembre grâce à l'instauration d'une nouvelle ligne de bus qui rejoint Annecy et Fillière avec sept trajets par jour via Charvonnex.

La Sibra met en place une nouvelle ligne de bus à partir de la rentrée. - Sibra

Cet accroissement de l'offre va de pair avec l'explosion démographique du Grand Annecy comme l'explique le président de l'agglomération, Jean-Luc Rigaut : "La ville d'Annecy augmente de 1.500 habitants par an en moyenne, l'agglomération de 4 à 5.000 habitants, c'est autant de besoin de mobilité".

Sur plusieurs lignes, le nombre de trajets quotidiens sera plus important également, comme celle entre Annecy et Saint-Félix - Entrelacs avec deux courses supplémentaires.

Au total, 86 arrêts supplémentaires sont mis en place dès la rentrée dans le Grand Annecy - Sibra

Un service de transport à la demande

Les habitants de Chapeiry et Saint-Sylvestre, deux villages situés à une vingtaine de minutes d'Annecy, seront désormais desservis grâce à un service de transport à la demande.

Le Proxi Bus dessert sept arrêts à Chapeiry et Saint-Sylvestre. - Sibra

Une voiture de 5 à 8 places s'arrêtera tous les jours aux sept arrêts dispersés sur les deux communes. Quatre allers-retours sont proposés. Les personnes intéressées doivent réserver leur trajet la veille en appelant le 04.50.10.04.01.

Le service est à l'essai et pourrait être étendu à d'autres communes si c'est concluant. - Sibra

Au total, la Sibra compte près de 86 arrêts supplémentaires sur tout le réseau à la rentrée avec environ 200 kilomètres de lignes et une flotte de onze bus supplémentaires.