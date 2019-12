Annecy : trois nouvelles lignes de bus pour aller skier au Semnoz et aux Glières

Haute-Savoie, France

"Dans un autocar, on se repose. On dort en montant et en plus on est déposé aux pieds des pistes." Pour le directeur de la Sibra (réseau de bus urbains de l’agglomération d’Annecy), il n’y a que des avantages à utiliser les trois nouvelles lignes (S1, S2 et G) mises en service entre les stations des Glières et du Semnoz."Nous sommes vraiment sur un produit qui va plaire, avec des autocars grand confort et dans lesquels on peut mettre ses skis et chaussures", poursuit Christophe Babé.

Voulues par le Grand Annecy pour "proposer une offre adaptée aux loisirs en montagne" ce nouveau service a été lancé le 18 décembre 2019. Deux nouvelles lignes ont été créées à destination de la station du Semnoz avec des itinéraires différents et une fréquence d’un bus toutes les 30 minutes depuis la Gare d’Annecy. La ligne à destination des Glières a vu son offre renforcée par rapport à l’année dernière avec 3 allers-retours (contre un seul l’hiver dernier). Ces trois lignes sont accessibles aux tarifs Sibra : tickets unité ou en carnet, pass et abonnements.

En autocar, Le temps déplacement est efficace." - Christophe Babé, directeur de la Sibra

Les Lignes vers le Semnoz et les Glières sont en service du 18 décembre 2019 au 29 mars 2020 :

Tous les mercredis, samedis et dimanches (y compris les jours fériés)

Tous les jours des vacances scolaires des 3 zones (du 21 décembre au 5 janvier et du 8 février au 8 mars)

Le + : Au Semnoz et aux Glières, 100 casiers sécurisés sont mis à disposition des usagers pour laisser leurs affaires en toute sécurité.

Plan des lignes S1 et S2 à destination du Semnoz

Plan de la ligne G à destination des Glières

