Annecy : les bus Sibra changent de rythme ce lundi pour être plus nombreux et plus fréquents

A partir de ce lundi 29 avril, les bus Sibra du Grand Annecy ont de nouveaux horaires et de nouveaux trajets. Objectif : attendre moins et circuler mieux.

Annecy, France

A partir de ce lundi 29 avril, les bus Sibra "changent de rythme". Les bus du Grand Annecy ont désormais des nouvelles lignes 1 et ligne 2 avec des bus supplémentaires, une fréquence de passage annoncée toutes les 10 minutes aux mêmes horaires et des itinéraires plus directs. Ces deux lignes sont désormais baptisées "Rythmo".

Nouveaux itinéraires

Par exemple, sur la ligne 1 Poisy-Parc des Glaisins, un nouvel itinéraire est créé via l'avenue de Cran, l'avenue de Thônes et l'avenue des Carrés. Deux nouveaux arrêts sont mis en place sur l'avenue de Thônes et sur l'avenue des Carrés.

Sur la ligne 2 Seynod-Pringy, le trajet sera plus direct via l'hôpital et l'avenue de Genève avec un nouveau terminus à Pringy.

Sur la ligne 3 Altaïs-Novel, un nouvel itinéraire est proposé entre la gare et Novel.

Un service le soir et même la nuit

Le soir, Sibra propose un service jusqu'à une heure du matin pour les lignes 1, 2 et 3. Une ligne spéciale "nuit" est également créée pour toutes les zones qui ne sont pas desservies par les lignes Rythmo.

Des bus sont également ajoutés les dimanches et jours fériés, pour multiplier par deux les passages.

Les lignes 3 à 7 auront aussi des adaptations, en revanche, le service des lignes 8 à 18 reste le même.

Retrouvez toutes les modifications ligne par ligne sur www.sibra.fr

Pour vous aider à découvrir ce nouveau réseau Rythmo, la SIBRA vous accompagne :