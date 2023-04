Annecy : quels endroits sont interdits à la circulation avec le marathon ?

Les réjouissances de ce 41e marathon international à Annecy se dérouleront sous la pluie, annoncée en quantité ce week-end en Haute-Savoie. Dans la ville, de nombreuses restrictions de circulation sont prévues pour l'organisation de l'événement.

ⓘ Publicité

Accès restreint autour d'une partie du lac

Ce samedi et dimanche, de 6h30 à 10h30, quelques axes adjacents au Pâquier seront fermés à la circulation de véhicules. L'avenue d’Albigny, entre la rue Louis Revon et l’avenue de France, mais aussi la rue André Theuriet, entre l’avenue d’Albigny et l’avenue François Favre. Sont également concernés la rue Dupanloup entre l’avenue d’Albigny et la rue Monseigneur Rendu, ainsi que la rue Saint Bernard de Menthon, entre l’avenue d’Albigny et l’avenue François Favre. Cela représente une petite partie des rues qui permettent d'accéder à l'avenue d'Albigny qui longe le lac. Dans ces mêmes secteurs, le stationnement est interdit jusqu'à dimanche matin.

C'est au niveau du Pâquier que se déroule la plupart des festivités de ce marathon. Avec un village pour accueillir le public, mais également les départs des courses qui sont donnés depuis ce parc.

Des axes fermés dans le centre-ville

De 8h00 à 10h30 ce samedi et ce dimanche, la circulation en centre-ville d’Annecy sera également modifiée. D'après l'arrêté municipal, la sortie du parking de surface Bonlieu, donnant sur l'avenue d’Albigny, sera condamnée. La rue Jean Jaurès sera fermée à la circulation avec une déviation par la rue perpendiculaire du Sommeiller.

D'autres axes sont également fermés comme la rue du Lac et la rue Camille Dunant. En même temps, côté stationnement le parking de l'Hôtel de Ville sera fermé dans le sens des entrées et des sorties.

La municipalité précise également que "La piste cyclable (secteur Charles Bosson/Albigny, Pâquier, hôtel de ville, pont de la Halle jusqu'en limite de Commune de Sevrier) et les sentiers piétons (Jardins de l'Europe, Pâquier parc Charles Bosson, jardin de l'Impérial et plage d'Albigny) seront interdits à la circulation pendant les courses."