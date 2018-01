Caen, France

L'aéroport de Caen-Carpiquet a enregistré fin 2017, ses meilleurs résultats . Sa fréquentation s'envole même . En 2017 il a accueilli 180.910 passagers : une hausse: de 30% de son nombre de passagers par rapport à l'année précédente.

Dans le Top 5 des aéroports français

L'équipement caennais se place dans le "top 5" des aéroports français en terme de développement et _"pourrait même prendre bientôt la 1ère place" s_e réjouit sa directrice Marilyne Haize-Agron. 2017 a vu la mise en place de nouvelles destinations : Caen Toulouse avec Volotéa, passé de deux vols en 2014 à douze aujourd'hui. Caen-toulouse avec Hop depuis le 22 décembre. Mais aussi des lignes Caen-Brest et Caen-Nantes quotidiennement .

Le succès des lignes vers la Corse

Avec plus de 91.000 passagers, la ligne vers Lyon continue de progresser tout comme Nice et Figari. Avec Ajaccio et Bastia , les lignes corses répondent à une demande forte. Un aéroport qui compte poursuivre son développement et accueillir les gros porteurs ( des avions de 100 à 140 places). Il faudra pour cela va allonger la piste jusqu'à 2250 m d'ici à 2022 . Coût total des travaux : près de 9M° d'euros, aménagement routier compris . L'aérogare, devenue trop petite, va être agrandie . 140 m2 supplémentaires pour un meilleur accueil des passagers mais aussi conformément à l'accord de Schengen pour y installer deux postes d'inspections douanière. Coût des travaux 400.000 euros. Mise en service prévue au 3ème trimestre 2018.