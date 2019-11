Annemasse inaugure sa nouvelle gare

Ce vendredi 15 novembre, un mois avant la mise en service du RER qui reliera la Haute-Savoie à Genève (Léman Express), la nouvelle gare d’Annemasse a été officiellement inaugurée. Elle accueillera 5 fois plus de voyageurs et trois fois plus de trains.

Haute-Savoie, France

Les travaux ne sont pas encore terminés mais le choix de la date était symbolique. Ce vendredi, un mois avant l’entrée en service du Léman Express (15 décembre 2019), la nouvelle gare d’Annemasse a été officiellement inaugurée. "C’est un moment très fort, un moment historique", n’a pas hésité à déclarer le maire de la commune. "Cette nouvelle gare au cœur du Léman Express c’est une nouvelle organisation de la ville, de l’agglomération", a poursuivi Christian Dupessey.

(Document Annemasse Agglo) -

Plus de voyageurs et plus de trains

Avec la création d’un quatrième quai, entièrement dédié aux liaisons avec Genève, la gare d’Annemasse va voir plus grand. Jusque-là, elle accueillait 80 trains. "A partir du 15 décembre, il y en aura 270", indique un responsable de SNCF Réseau. Le nombre de passagers va également grossir et passer de 800 000 par an à près de 4 millions. Pour cela, un nouvel espace d’accueil a été construit. "Et un passage souterrain de 80 mètres de long avec quatre ascenseurs va permettre d’améliorer l’accessibilité des voyageurs en gare."

Les passagers vont découvrir une nouvelle gare. Plus accessible, plus fluide." - Sébastien Appert, responsable du projet CEVA pour SNCF Réseau

ECOUTEZ Sébastien Appert, responsable du projet CEVA pour SNCF Réseau. Copier

Deux ans de travaux et 50 millions d'euros d'investissement