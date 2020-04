Annemasse : les transports urbains sont gratuits pendant le confinement

A son tour, Annemasse Agglo annonce la gratuité des transports en commun dès ce 1er avril et pendant tout le confinement. Comme la SIBRA à Annecy par exemple, il s'agit de rendre service à tous ceux qui doivent aller travailler malgré le confinement.

Pour les abonnés un système de remboursement est prévu.

Des bus toutes les 30 minutes ou toutes les heures

Le réseau TAC annonce aussi une attention particulière pour la ligne 5 qui dessert l'hôpital CHAL. Tous les bus en service de cette ligne circulent du lundi au dimanche (en plus du Chal’Express et de la ligne DA) à une fréquence identique aux vacances scolaires. Le service de transport à la demande fonctionne également en priorité pour les rendez-vous médicaux.

Pour les autres trajets, la ligne Tango qui relie la zone d’activités Altéa à Annemasse en passant par la zone d’activités du Mont-Blanc, et desservant la gare, il y aura un bus toutes les 30 minutes.

Les trams circulent comme un dimanche

Concernant le Tram : il continue de circuler avec une fréquence réduite comparable à celle d’un dimanche. Il est gratuit en zone française.

Concernant les lignes secondaires 3, 4, 5, 6 : un bus toutes les heures est annoncé.

Le réseau TAC précise que les des bus sont nettoyés et désinfectés entre deux et trois fois par jour. Il est demandé aux usagers de ne plus monter dans les bus à l’avant.