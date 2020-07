Annonces d'E. Macron sur le train : "Les millions de voyageurs quotidiens sont dans les métros et les RER"

"C'est une bonne chose qu'enfin il parle du ferroviaire !" Arnaud Bertrand a adressé, mardi 14 juillet, un bon point au chef de l'Etat. Emmanuel Macron a en effet, dans son interview du 14-Juillet, annoncé qu'il percevait le plan de relance post-coronavirus comme l'occasion de "construire un nouveau modèle écologique, industriel et environnemental". Cela passe, notamment, d'après le président de la République, par une relance du secteur ferroviaire : fret, trains de nuit et petites lignes sont dans le viseur d'Emmanuel Macron. Pour autant, le responsable de l'association Plus de trains, basée à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ne se réjouit pas trop vite : "Ça fait des années qu'on entend des discours mais qu'on n'a rien vu de concret."

Ce serait bien que les plus petites lignes bénéficient d'investissements

Surtout, pour Arnaud Bertrand, les priorités ne sont pas forcément bien placées. "Relancer les trains de nuit, c'est bien mais ça ne fait pas beaucoup de monde. Le fret, c'est bien mais il va falloir de sacrés investissements avec toute la place laissée aux camions et les autoroutes construites. Après, les millions de voyageurs quotidiens sont dans les RER et les métros. Et là, on est proches du défaut de paiement." Il demande, au-delà des paroles, des actes de la part de l'Etat.

Sur les petites lignes, qui "en Île-de-France ne sont pas si petites", Arnaud Bertrand jusque que "ce sont des lignes où il y a du monde mais par rapport aux lignes RER ou les grosses gares de la banlieue de Paris, ce sont des gares plus délaissées, sur lesquelles il y a moins de fréquences, quand vous avez des problèmes vous êtes vraiment coincé car vous n'avez pas d'alternatives..." Il cite notamment Etampes ou Mantes-la-Jolie. "Ce serait bien que ces plus petites lignes bénéficient d'investissements."