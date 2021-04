Annonces Macron : plusieurs centaines de nouvelles réservations sur le site d’Air Corsica

Avec l’annonce d’un confinement étendu à l’ensemble de la France métropolitaine, de nombreuses personnes cherchent à fuir les grandes villes. Si les mesures annoncées doivent rentrer en vigueur à partir de samedi soir, une tolérance dans les déplacements entre régions devrait être appliquée par les autorités à l’occasion du weekend de Pâques.

Dès mercredi soir, le site de la SNCF a enregistré un nombre record de visites, de voyageurs souhaitant réserver un billet. Dans une moindre mesure, le site de la compagnie aérienne régionale Air Corsica a lui aussi constaté une affluence plus importante que d’habitude, notamment pour des réservations entre Paris et la Corse.

« Il y a réellement eu des prises de commandes dès 20 heures hier soir » constate Luc Bereni, le président du directoire d’Air Corsica. « Pour la moitié d’entre elles, il s’agit de modifications de clients qui avaient déjà réservé pour venir un peu plus tard en avril, notamment pour les vacances de la zone Paris, et qui du coup, ont souhaité venir plus tôt. »

Les aéroports insulaires devraient donc voir arriver plus de voyageurs à partir de samedi. « Dès hier soir, nous avons eu environ 300 réservations, puis cela a continué tôt ce matin. On devrait atteindre le millier de clients qui va venir depuis Paris, en plus des voyageurs déjà prévus. Toutefois, ces voyages ne vont pas se faire tout de suite, mais plutôt entre samedi et lundi, puisqu’il faut le temps de réaliser le test PCR. »