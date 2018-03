Le Mont-Saint-Michel, France

C'est le point final du conflit autour des tarifs des parkings du Mont-Saint-Michel. Le conseil d'Etat a confirmé ce lundi la décision du tribunal administratif de Caen et annule la hausse des prix initiée en 2013 : une hausse qui avait été très importante de 41 % pour les véhicules individuels, de 50 % pour les bus.

Cette décision avait été prise par le syndicat mixte alors que le point de départ des navettes avaient changé, prenant les touristes dès le parking situé à 2,5 km du Mont, et non plus à 900 m du parking . Soit un doublement du parcours.

La commune du Mont-Saint-Michel et un groupe hôtelier avaient saisi la justice et a donc obtenu gain de cause En partie seulement souligne Marc Hireux. Pour l'adjoint montois aux affaires juridiques il y avait d'autres points essentiels à revoir comme le parcours des navettes. Et de toute façon tout est appelé à être remis à plat avec la transformation du syndicat mixte en EPIC, et la nouvelle gouvernance du Mont...très flou jusqu'à présent dit l'élu.

Transdev de son coté précise que cette décision ne change pas grand chose, qu'une grille tarifaire intermédiaire était déjà appliquée depuis deux ans avec les tarifs suivants : 11,70 € pour un véhicule individuel, 17,20 € pour un camping-car et 5,30 € le trajet en maringotte. Des tarifs qui devront donc baisser légèrement.