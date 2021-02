Plan de déplacements : l'opposition dénonce "l'obstination terrible" de Jean-Luc Moudenc

L'opposition toulousaine dénonce l'entêtement de la Métropole et de Tisséo, qui font appel après l'annulation de leur feuille de route concernant les transports pour les dix prochaines années. Le conseiller métropolitain Marc Péré était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 5 février.

Marc Péré, maire divers-gauche de l'Union et conseiller métropolitain d'opposition

C'est un dossier qui provoque un véritable bras-de-fer juridique et politique : le plan de déplacements urbains (PDU) de l'agglomération toulousaine a été annulé par le tribunal administratif. Ce plan organise tous les déplacements pour les dix prochaines années dans l'agglomération, et comprends notamment le projet d'une troisième ligne de métro. La Métropole et Tisséo viennent de faire appel de l'annulation de leur feuille de route, ce que regrette plusieurs conseillers métropolitains d'opposition dont fait partie Marc Péré, maire divers-gauche de l'Union, invité de France Bleu Occitanie.

Plusieurs alertes concernant ce plan de déplacements

Marc Péré dénonce l'entêtement du président de Toulouse Métropole et de Tisséo : "Il y a une obstination terrible, (...) qui frise à l'irresponsabilité (...) malgré plusieurs alertes. Il y a eu la chambre régionales des Comptes, qui a dit que c'était trop cher. Il y a eu l'enquête nationale publique qui a dit que le trajet n'était pas bon. Et il y a eu surtout la mission régionale d'autorité environnementale qui a émis un avis en février 2017, avant que le PDU soit adopté, en disant : ça ne va pas" détaille l'élu.

L'opposition réclame un plan d'urgence

Marc Péré dénonce un "appel qui gèle la situation" de la part de la Métropole et de Tisséo. "Il faut arrêter de perdre de temps. Nous demandons la mise en place d'un plan d'urgence des déplacements. Sinon on part encore sur une mandature de feuille blanche, sans projets. Il faut se mettre autour de la table avec tous les acteurs de ce dossier pour définir des projets." peste le maire de l'Union, qui assure que l'annulation du PDU "va handicaper les Toulousains et les Toulousaines pendant des années". Une affirmation que conteste Tisséo, qui affirme qu'aucun projet de transport n'est stoppé par cette décision de justice.